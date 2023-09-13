Обломки украинского ударного дрона, уничтоженного системой ПВО над Тверской областью, рухнули на склад, который находится в аренде у компании «НПЦ Спецнефтьпродукт». При этом разлива нефтепродуктов не произошло.

Обломки дрона повредили пустую емкость для химикатов. Также взрывной волной в одном из зданий на территории Редкинского опытного завода выбило стекла. Возгорание зафиксировано не было.

Власти Тверской области считают, что именно опытный завод был целью атаки ВСУ. На этом предприятии осуществляется изготовление химической продукции для космической и авиационной промышленности.

Удар наносился рано утром 13 сентября, однако противовоздушная оборона сбила вражеский беспилотный аппарат.