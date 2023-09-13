На судоремонтном заводе в Севастополе, по которому ВСУ в ночь на 13 сентября нанесли удар крылатыми ракетами, повреждения получили подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка», а также большой десантный корабль «Минск», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на тг-канал SHOT.

Оба корабля находились в сухом доке на ремонте. После взрыва крылатой ракеты они загорелись. Не исключено, что ВСУ наносили целенаправленный удар по субмарине и БДК, получив разведданные о них от Запада.

Также известно, что в результате вражеской атаки на предприятие 2 человека погибли, еще 26 получили ранения.

Ранее эксперты предположили, что удар по заводу наносился британскими ракетами Storm Shadow. 7 из них были сбиты комплексами ПВО «Панцирь» и С-400, однако три все же достигли целей.