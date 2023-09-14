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Заслуженная артистка России Рамиля Искандер, которую арестовали за попытку сбыта наркотических веществ, заключила сделку со следствием.

Тг-канал Shot рассказал, что оперативники 6 месяцев вели наблюдение за актрисой и ее подельниками. 29 августа в доме Искандер провели обыски и обнаружили 2 килограмма мефедрона.

По условиям сделки артистка назвала одного из сообщников. У 32-летнего жителя Пензенской области Максима Рудакова, нигде не работавшего, обнаружили 10 кг наркотического вещества. Он был арестован, после чего уголовное дело в отношении актрисы, согласно условиям заключенной сделки, выделили в отдельное производство.

В настоящий момент Искандер находится под стражей, следствие продолжается. Ранее адвокат Леонид Исаев заявил, что актрисе вряд ли удастся отделаться условным сроком. Оно применяется только к статьям, предусматривающим наказание до 8 лет, а по статье Искандер она рискует получить 15-20 лет заключения.

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