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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что ВС России создали высокоэффективные оборонительные сооружения на Запорожском направлении. Именно поэтому ВСУ не смогли осуществить свой план во время контрнаступления.

Об этом украинский премьер заявил на форуме, проходящем в Киеве. Шмыгаль заявил: «Мы видим, как россияне за полгода укрепились на запорожском направлении. Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше. По всем направлениям, по всей линии фронта».

По словам политика, в сжатые сроки Киеву необходимо создать эффективную полосу фортификационных сооружений. Он отметил, что особое внимание необходимо уделить зонам, где сейчас проходят активные боевые действия.

Украинское контрнаступление началось с 4 июня. По словам российского президента Владимира Путина, за время своей наступательной операции ВСУ потеряли 71.5 тысяч военнослужащих, 543 танка и более 18 тысяч боевых бронированных машин разных классов. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не имеет результатов, на которые рассчитывал киевский режим и коллективный Запад.

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