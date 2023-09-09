Политический обозреватель Павел Шипилин заявил, что британские политики преднамеренно усугубляют ситуацию в Черном море. Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что разведывательные британские самолеты совершают полеты над акваторией Черного моря. По словам Сунака, это делается из опасения, что Россия способна в любой момент потопить пароходы с зерном после прекращения действия «зерновой сделки». Об этом сообщает радио Sputnik.

В беседе с журналистами радио Шипилин отметил, что после прекращения «зерновой сделки» Россия оставила за собой право осуществлять собственные меры контроля за проходом судов по гуманитарным коридорам в Черном море.

А заявление Сунака является невероятно нахальным, считает обозреватель. К тому же, оно полностью искажает суть событий, происходящих в Черном море. По его словам, Украина получала боеприпасы и оружие тайно посредством судов, якобы перевозящих зерно. В этом РФ видит угрозу. «Досмотрено, кстати, было одно судно, и там нашли следы боевых веществ», – подчеркнул Павел Шипилин.