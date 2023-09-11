Теннисистка Мария Шарапова снова сразила поклонников фотографиями с одного из светских мероприятий в «голом топе». Она выбрала прозрачный элемент одежды, под который надела бюстгалтер черного цвета, сшитый из лоскутов ткани.

В топе-сетке бывшая первая ракетка мира пришла на презентацию в Нью-Йорке. Поклонники оценили смелый наряд спортивной звезды восторженными комментариями.

«Удивительно, так откровенно, но вообще не пошло», – удивился один из подписчиков.

Другой отметил, что Шарапова остается невероятно красивой женщиной, поэтому видеть ее хотелось бы чаще.

Мероприятие было посвящено компании Aman Resorts, амбассадором которой и стала Мария Шарапова. Помимо откровенного топа, теннисистка выбрала темные классические брюки с ремнем из натуральной кожи.