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В Благовещенске состоялось открытие XXI Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень». Среди гостей мероприятия также присутствовал российский исполнитель, победитель проекта «Фактор А» 2011 года Сергей Савин.

Артист дал интервью журналистам, в ходе которого рассказал о своих теплых отношениях с Аллой Пугачевой в прошлом. Примадонна была председателем жюри вокального шоу, в котором Савин принимал участие. Он сразу стал ее фаворитом. В итоге Савин победил в шоу, однако обещанного денежного приза от создателей проекта он так и не получил.

Сергей Савин рассказал, что Алла Борисовна подарила из личных средств 600 тысяч рублей. По его словам, Примадонна вложилась достаточно много в него. Именно она проспонсировала съемку трех его видеоклипов и альбом песен. Также она оплатила лечение исполнителя после автокатастрофы.

Однако, когда у Савина завязались отношения с клипмейкером Ириной Мироновой, Алла Борисовна посчитала это предательством и разорвала все связи с Савиным.

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