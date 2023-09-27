Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский популярный исполнитель Сергей Лазарев во время своего очередного интервью рассказал, что его племянница Алина скрыла от него свое поступление в театральный вуз. Артист отметил, что понимает, почему девушка решила так поступить.

По словам Лазарева, племянница старается всячески избегать афиширования своего родства с ним. Девушка уже учится на третьем курсе актерского факультета. «Хочет всего добиться сама. И я не хочу, чтобы мои дети вечно ходили «в тени своего отца», чтобы вечно сравнивали их достижения с моими», – заявил певец.

Алина Лазарева, как ее дядя и отец, в детстве занималась в театре-студии «Непоседы». После окончания студии она решила поступать в Институт театрального искусства имени И. Д. Кобзона, с чем успешно справилась. Алина ведет личный блог, в котором публикует фото со спектаклей. Сергей Лазарев также имеет актерское образование. Он обучался в Школе-студии МХАТ, а позже начал работать в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Но в сентябре 2023 года Лазарев заявил о завершении актерской карьеры.

Вам может понравиться

Командующий ЧФ РФ развенчал слухи о своей гибели

После нанесения удара по Севастополю в украинском интернет-пространстве массово начала распространяться информацию о гибели командующего Черноморским флотом России. Данное сообщение было опубликовано также в Телеграм-канале командования сил спецопераций ВСУ. В

Диетолог назвала продукты, улучшающие память в пожилом возрасте

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Москва 24» рассказала о пользе ягод. В особенности, по словам специалиста, многие ягоды полезны для людей в пожилом возрасте, так как они улучшают

Соловьев призвал отправить бойцов армии обороны Карабаха на фронт в ДНР и ЛНР

Ведущий Владимир Соловьев призвал бойцов армии обороны Нагорного Карабаха вступить в армейские корпуса ДНР и ЛНР. Он пояснил, что защищая их, погибли российские миротворцы. По словам Соловьева, Россия потеряла бойцов