Российский популярный исполнитель Сергей Лазарев во время своего очередного интервью рассказал, что его племянница Алина скрыла от него свое поступление в театральный вуз. Артист отметил, что понимает, почему девушка решила так поступить.

По словам Лазарева, племянница старается всячески избегать афиширования своего родства с ним. Девушка уже учится на третьем курсе актерского факультета. «Хочет всего добиться сама. И я не хочу, чтобы мои дети вечно ходили «в тени своего отца», чтобы вечно сравнивали их достижения с моими», – заявил певец.

Алина Лазарева, как ее дядя и отец, в детстве занималась в театре-студии «Непоседы». После окончания студии она решила поступать в Институт театрального искусства имени И. Д. Кобзона, с чем успешно справилась. Алина ведет личный блог, в котором публикует фото со спектаклей. Сергей Лазарев также имеет актерское образование. Он обучался в Школе-студии МХАТ, а позже начал работать в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Но в сентябре 2023 года Лазарев заявил о завершении актерской карьеры.