Федеральной налоговой службой выставлен счет супругу популярной блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) Артему Чекалину задолженность на сумму в 1.8 миллионов рублей. Такую информацию сообщил Телеграм-канал «Светский хроник». По информации ТГ, долг Чекалина постепенно возрастает. На данный момент он должен 1 миллион 786 тысяч рублей.

Отмечается, что для погашения своих предыдущих долгов перед налоговой семья Лерчек обращалась за помощью к «богатому покровителю».

В конце августа 2023 года стало известно, что на популярную блогершу Лерчек было заведено еще одно уголовное дело. Девушка подозревается в отмывании денег в особо крупном размере. Как стало известно ТГ «Светский хроник», Лерчек вывезла за рубеж более 130 миллионов рублей. На данный момент дело Валерии Чекаленой было передано сотрудникам ГСУ СК РФ.

В июле СК РФ попросил суд ужесточить Чекалиным меру пресечения. Супруги были помещены под домашний арест.