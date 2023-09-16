Сильный пожар в ресторане на Бухарестской в Санкт-Петербурге полыхал на протяжении нескольких часов. Он принес серьезные убытки владельцам, а также автолюбителям, чьи машины оказались припаркованы рядом с заведением.

Издание «Фонтанка» сообщило о семи полностью выгоревших либо получивших серьезные механические повреждения автомобилях. Возгорание произошло на площади в 1000 квадратных метров, повредило не только ресторан, но и магазины, находящиеся в здании бывшего кинотеатра.

Предварительная версия гласит, что пожар произошел из-за замыкания электропроводки на летней веранде.

Известно, что пожар перекинулся на парковку и полностью либо частично уничтожил автомобили Mazda 3, Mitsubishi Outlander, Subaru XV, Skoda Rapid, Renault Sandero, Toyota Camry и Volkswagen Transporter.