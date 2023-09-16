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Больше 10 американских танков Abrams появятся в распоряжении украинских войск уже в ближайшие дни. Такое заявление «Украинскому радио» сделал руководитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилюк.

Он отметил, что партнеры из Соединенных Штатов выполняют свои обещания и пока ни разу «не подводили Украину». Именно поэтому 10 танков скоро окажутся в зоне СВО.

Данилов отметил, что масса американских боевых машин составляет 80 тонн, поэтому это самые тяжелые западные танки.

Напомним, российские эксперты уверены, что с танками Abrams произойдет то же самое, что и с немецкими «Леопардами», и с британскими «Челленджер 2». А конкретно – их сожгут российские военнослужащие, имеющие в своем распоряжении противотанковые ракетные комплексы, артиллерию, ударные вертолеты, другое вооружение, способное расправляться с любой бронетехникой Запада.

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