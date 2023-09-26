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Российская армия нанесла серию массированных ракетных ударов, в результате которых были уничтожены места производства украинских ракет. Об этом во время интервью испанской газете ABC заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В ходе интервью Данилов заявил испанской журналистке: «Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет». Таким образом, высшее политическое руководство Украины подтвердило эффективность ракетных ударов со стороны ВКС России.

Напомним, что за прошедшую неделю российская армия нанесла 12 групповых ударов по выявленным военным объектам на территории Украины. В результате комбинированных ударов ракетами и дронами были уничтожены склады с боеприпасами, места хранения вооружений западного производства и высокоточного оружия. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

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