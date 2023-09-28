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Сразу в четырех американских штатах образовались огромные разломы земной поверхности. Их общая длина в штатах Аризона, Техас, Юта и Калифорния уже составляет 272 километра. Об этом со ссылкой на геологическую службу Аризоны сообщает портал Sciencealert.

По мнению экспертов, причина образования огромных разломов имеет техногенный характер. Глубокие трещины земной поверхности могли образоваться по причине активного выкачивания подземных вод. В результате активной деятельности человека под землей могли образоваться пустоты, которые стали причиной проседания грунта и образования трещин.

Ученые отмечают, что бездумное расходование природных ресурсов человеком приводит к плачевным результатам. В случае выкачивания пресных вод из-под земли необходимо делать это постепенно, чтобы подземные резервуары успевали пополняться новой водой. В таком случае не будет происходить обвала грунта, а соответственно и огромных трещин.

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