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Выяснилось, куда упали обломки украинского беспилотника, который в ночь на 17 сентября был сбит в Истринском районе Московской области.

Руководитель муниципалитета Татьяна Витушева сообщила, что дрон рухнул в лесу между Новорижским шоссе и коттеджным поселком «Новый свет». Она добавила, что на место выехали все экстренные службы. Пострадавших в результате падения обломков беспилотного аппарата нет.

Всего в Подмосковье ночью было сбито три вражеских дрона. Два из них уничтожено над Истринским и еще один – над Домодедовским районами.

Также об уничтожении беспилотных аппаратах ВСУ сообщали власти Тульской и Белгородской областей.

Киев продолжает запускать дроны по территории России, надеясь посеять панику и продемонстрировать западным кураторам хоть какую-то активность. Однако ПВО и системы РЭБ успешно расправляются с БПЛА.

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