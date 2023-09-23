23 сентября в Крыму снова объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. Попытка атаки на Севастополь действительно была – система ПВО сбила вражескую ракету, которая рухнула неподалеку от причала у Сухарной балки.

В это же время у берегов Румынии кружил американский самолет Lockheed EP-3E Aries II, который около 10:30 по Москве поднялся в воздух с авиабазы Ханья в Греции. Он приближался к полуострову на расстояние около 300 километров и, по мнению экспертов, отслеживал работу российской противовоздушной обороны.

Кроме того, Aries II позже сменил патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, который взлетел с базы Сигонелла на Сицилии в Италии. Он был замечен в воздушном пространстве Румынии и 22 сентября в момент удара ВСУ по штабу Черноморского флота.

Эксперты отмечают, что западные разведывательные самолеты могут наводить удары украинской армии на цели. Кроме того, они собирают данные, которые затем передаются Киеву для планирования новых атак.