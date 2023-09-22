За ударом ВСУ по Севастополю внимательно следила разведывательная авиация НАТО. Самолет-разведчик Boeing P-8S Poseidon в момент атаки барражировал в воздушном пространстве Румынии, сообщил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.

Он также рассказал, что по данным мониторингового сервиса Flightradar24, неподалеку от Крыма сперва кружил разведывательный самолет E-3A Sentry и стратегический беспилотник Global Hawk. Затем им на смену из Италии прилетел противолодочный «Посейдон».

В его задачи входило обнаружение позиции комплексов противовоздушной обороны России и кораблей Черноморского флота, оценка возможностей РФ для отражения новых атак с воздуха.

Коротченко не уверен, что натовские самолеты корректировали удары ВСУ. Но при этом он поясняет, что разведывательные данные, полученные в ходе этой атаки США отправят украинскому Генштабу для планирования новых ударов по Крыму.