Депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал проверку в отношении представителя Арбитражного суда Самарской области Татьяны Матюхиной. В 2022 году она освободила от наказания в виде штрафа Анара Гусейнова, который нес ответственность за изготовление печально известного напитка «Мистер Сидр».

По словам Хинштейна, Матюхина регулярно выносила такие решения в отношении самарских предпринимателей. Однако в деле Гусейнова она не смогла окончательно отменить штраф – прокуратура обжаловала ее решение и все же добилась наказания бизнесмена.

В начале июня 2023 года 47 человек погибло из-за отравления напитком «Мистер Сидр», производством которого занимался Гусейнов. Еще 61 человек пострадал. При этом отравления были зафиксированы как в Самарской, так и в Пензенской, Нижегородской, Курганской и Ульяновских областях, а также в Удмуртии.