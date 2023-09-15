В новом выпуске телепрограммы «Экстрасенсы. Битва сильнейших» испытание пройдет на родине одного из участников, Александра Шепса. В Самару также отправятся Лина Джебисашвили и Виктория Райдес, которые по пути будут рассказывать, какие методы они намереваются применять.

Александр Шепс отметил, что в таком составе экстрасенсы еще не участвовали в испытаниях, поэтому намечается очень интересный выпуск.

Также он рассказал, что на Соляном острове, являющемся курортной зоной Самарской области, где пройдут испытания, много удивительных уголков.

«Здесь прям место силы изначально!» – заявил Шепс.

Этот выпуск выйдет в эфир на канале ТНТ в 19:00 16 сентября.