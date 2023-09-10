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Киев бесится от невозможности порадовать западных хозяев сообщениями о взятии новых населенных пунктов и поэтому бросает подразделения ВСУ в ожесточенные бои за Новомайорское и Новодонецкое.

Портал «Русская весна» рассказал, что противник «лезет из кожи вон», чтобы отодвинуть российских военных хотя был на несколько метров. При этом в украинских новостях планка так высоко задрана, что можно подумать о боях за крупный населенный пункт, а не за два села, в которых уже не осталось ни единого целого дома.

Новомайорское располагается в низине, что делает боевые действия за него достаточно сложными для ВС РФ. ВСУ постоянно наносят артиллерийские удары, после которых с остервенением забрасывает к населенному пункту все новые группы пехоты на БМП и бронетранспортерах.

По словам военных корреспондентов, ВСУ предпринимают все возможные меры, чтобы вырвать хотя бы часть территории и отчитаться об очередном «успехе». Также они пытаются осложнить российским военным сообщение с позициями, запуская дроны со взрывными устройствами и дистанционно минируя тылы.

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