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Военнослужащий Центрального военного округа сумел два раза сбежать из украинского плена. Из-за этого сослуживцы стали называть его уральским Рэмбо, рассказал портал Ura.ru.

Второй побег был весьма рискованным, но боец сумел вырваться из плена благодаря умению быстро бегать и вмешательству госпожи Удачи.

Боец попал в плен, проводя разведку. Украинские военные приказали ему сдать оружие, но он отдал им лишь запасной магазин, после чего выстрелил последним патроном по находящемуся ближе всех противнику. Затем боец со всех ног бросился бежать.

Он быстро оторвался от преследователей, так как бежал очень быстро, причем мчался боец по минному полю. Но удача была на его стороне. Так сорвиголова второй раз сбежал из украинского плена.

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