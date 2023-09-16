Румынское издание Digi24 со ссылкой на замначальника штаба обороны страны Георге Влада сообщило, что Бухарест будет сбивать российские дроны-камикадзе в случае угрозы для страны.

Влад также заявил, что на украинско-румынской границе в дельте Дуная уже находится 600 бойцов Вооруженных сил Румынии. Там же установлены дополнительные радиолокационные станции, которые призваны отслеживать воздушные объекты ВС РФ.

Одновременно с этим Бухарест проводит консультации с НАТО и решает, что предпринимать в случае появления новых угроз со стороны беспилотников России.

Напомним, изначально Румыния отрицала, что обломки БПЛА упали на ее территории. Затем Бухарест вдруг нашел части дрона-камикадзе, но все же заявил, что угрозы национальной безопасности страны нет. Сейчас он расставляет средства ПВО и намеревается сбивать беспилотники.

Не исключено, что Соединенные Штаты уготовили Румынии, как и Польше, роль новых прокси в противостоянии с Россией. Они должны будут сменить Украину, если Киев больше не сможет продолжать боевые действия.