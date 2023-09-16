ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Румынское издание Digi24 со ссылкой на замначальника штаба обороны страны Георге Влада сообщило, что Бухарест будет сбивать российские дроны-камикадзе в случае угрозы для страны.

Влад также заявил, что на украинско-румынской границе в дельте Дуная уже находится 600 бойцов Вооруженных сил Румынии. Там же установлены дополнительные радиолокационные станции, которые призваны отслеживать воздушные объекты ВС РФ.

Одновременно с этим Бухарест проводит консультации с НАТО и решает, что предпринимать в случае появления новых угроз со стороны беспилотников России.

Напомним, изначально Румыния отрицала, что обломки БПЛА упали на ее территории. Затем Бухарест вдруг нашел части дрона-камикадзе, но все же заявил, что угрозы национальной безопасности страны нет. Сейчас он расставляет средства ПВО и намеревается сбивать беспилотники.

Не исключено, что Соединенные Штаты уготовили Румынии, как и Польше, роль новых прокси в противостоянии с Россией. Они должны будут сменить Украину, если Киев больше не сможет продолжать боевые действия.

Вам может понравиться

Россия незамедлительно ответит на поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS

Россия моментально даст жесткий адекватный ответ на поставки в Киев дальнобойных ракет ATACMS. Об этом в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Австрии Константин

Эксперт Власов объяснил, кому положена выплата второй пенсии с октября 2023

Граждане Российской Федерации пенсионного возраста могут претендовать на выплату второй пенсии. Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, какая категория российских граждан может претендовать на дополнительные выплаты, начиная с октября 2023 года.

Самарский экстрасенс Александр Шепс пройдет испытание на родной земле

В новом выпуске телепрограммы «Экстрасенсы. Битва сильнейших» испытание пройдет на родине одного из участников, Александра Шепса. В Самару также отправятся Лина Джебисашвили и Виктория Райдес, которые по пути будут рассказывать,