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Руководство Объединенного мира борьбы (UWW), являющегося международной федерацией греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы, выступило с обращением к спортсменам из Украины и России, которые принимают участие в чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде.

По словам представителя Объединенного мира борьбы, во избежания инцидентов украинским и российским спортсменам необходимо воздержаться от совместных рукопожатий. При этом организаторы чемпионата мира по борьбе приняли также решение не назначать на поединки с участием спортсменов из Украины российских судей и на поединки с участием российских спортсменов – украинских судей.

Чемпионат мира по спортивной борьбе, проходящий в Белграде, является отборочным турниром к Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат мира продлиться до 24 сентября.

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