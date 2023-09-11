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Военнослужащий ВС РФ с позывным «Пастырь» подбил первый с 1994 года английский танк Challenger 2. Как именно это произошло, боец рассказал телеграм-каналу «Архангелы спецназа».

Он сообщил, что изначально никто даже не знал, что это британский танк. Боевую машину бойцы обнаружили еще ночью, а ближе к утру, когда стало светать, ударили по нему из ПТРК «Корнет».

Позже выяснилось, что это «Челленджер 2». Чтобы убедиться в этом, военнослужащие даже отправили беспилотник, который подтвердил поражение британского «непобедимого» танка.

«Пастырь» отметил, что в уничтожении боевой машины есть заслуга всего подразделения, которое сработало слаженно и четко. Что касается самого «Челленджера», он при попадании моментально загорается и некоторое время полыхает искрами, что отличает его от российских Т-72 или Т-80. В остальном же ничего особенного в этих танках нет.

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