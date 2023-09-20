РИА Новости сообщило о создании российскими учеными космических межзвездных льдов в лабораторных условиях. Специалисты Самарского университета, состоящие в международном коллективе, смогли определить, каким образом на стадии «рождения» звезд образуется огромное количество молекул так называемых сахаров, являющихся основным источником энергии в живых организмах.

Согласно полученным данным, специалисты имеют все основания полагать, что сложные органические молекулы, представляющие собой исходные строительные блоки живых организмов на нашей планете, имеют космическое происхождение. Результаты своей научной работы ученые опубликовали в издании The Journal of Physical Chemistry Letters.

По словам ученых, молекулы класса сахаров являются составляющими всех живых организмов на Земле. Эти молекулы принимают участие в синтезе ДНК и РНК, формируют основы генома и являются жизненно необходимым источником энергии для всего живого.