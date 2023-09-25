Специалисты из Университета Гумбольдта и Саратовского государственного университета в ходе проведенного исследования выяснили, что световая терапия во время сна способна очищать мозг от белка бета-амилоида, приводящего к возникновению болезни Альцгеймера. Научная работа была опубликована в журнале Frontiers of Optoelectronics.

Ученые провели ряд исследований на лабораторных грызунах с помощью неинвазивной фотобиомодуляции. В результате они отметили, что данный процесс заметно улучшил выведение бета-амилоидов через лимфатические сосуды из тканей головного мозга грызунов, страдающих деменцией. Наиболее эффективным данный метод оказался во время сна мышей.

Специалисты провели фотобиомодуляцию на мозг животных сфокусированным светом с помощью лазера. Длина волны составила 635 нанометров. Для проведения данного эксперимента на головы мышей закрепили специальный фиксатор.

По итогу проведенного исследования, российские специалисты сделали вывод, что неинвазивная фотобиомодуляция может стать новым более безопасным методом лечения деменции и других нарушений головного мозга, связанных с лимфатическими нарушениями.