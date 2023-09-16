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У населенного пункта Новомихайловка российские военные ударили по двум опорникам взводов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из тяжелой огнементной системы «Солнцепек».

Георгий Минесашвили, возглавляющий пресс-центр группировки войск «Юг» рассказал РИА Новости, что оба опорных пункта поражены, ТОС-1А отработала эффективно и четко.

Он также сообщил об уничтожении 9 вражеских машин ВСУ на территории ДНР с применением артиллерийского вооружения и поражении наблюдательного пункта противника атакой дрона-камикадзе.

В населенных пунктах Первомайское и Веселое ВСУ РФ поразили пункт размещения 59-й украинской мотопехотной бригады и склад с артиллерийскими боеприпасами соответственно.

ТОС-1А «Солнцепек» многие эксперты считают самым опасным оружием после ядерного. Эти огнеметные системы не оставляют противнику шансов на выживание, мгновенно повышая температуру в зоне поражения до 3 тысяч градусов.

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