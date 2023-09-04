Четыре быстроходных катера Willard Sea Force американского производства уничтожены в акватории Черного моря в ночь на 4 сентября. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости. На борту быстроходных
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Четыре быстроходных катера Willard Sea Force американского производства уничтожены в акватории Черного моря в ночь на 4 сентября. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

На борту быстроходных катеров находились боевики ВСУ. Плавсредства двигались в сторону мыса Тарханкут, на который уже пытались высадиться диверсанты.

После обнаружения катеров противника были подняты самолеты морской авиации Черноморского флота, которые уничтожили все плавсредства вместе с готовящимся к высадке на берег десантом, отметили в военном ведомстве.

Напомним, это уже вторая попытка Киева высадить боевиков на побережье Крымского полуострова. Первая завершилась с таким же результатом, тогда было ликвидировано около полусотни десантников на катерах.

Вам может понравиться
Помощница Аллы Пугачевой, Елена Чупракова, заявила, что у нее нет информации о предстоящем возвращении певицы на родину. Она также отметила, что Алла Пугачева не планирует возвращаться к концертной деятельности. Ранее

Помощница Пугачевой рассказала, стоит ли ждать возвращения певицы обратно в Россию

Помощница Аллы Пугачевой, Елена Чупракова, заявила, что у нее нет информации о предстоящем возвращении певицы на родину. Она также отметила, что Алла Пугачева не планирует возвращаться к концертной деятельности. Ранее
Расчеты беспилотных летательных аппаратов отряда «Викинг» смогли вычислить и ликвидировать живую силу и технику ВСУ, которые намеревались осуществить контратаку в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском. Кадры поражения техники противника

Отряд «Викинг» уничтожил вражеский транспорт под Клещеевкой

Расчеты беспилотных летательных аппаратов отряда «Викинг» смогли вычислить и ликвидировать живую силу и технику ВСУ, которые намеревались осуществить контратаку в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском. Кадры поражения техники противника
В населенном пункте Видное в Подмосковье 17-летний боксер умер прямо во время спарринга. Тг-канал Shot уточняет, что произошло это 1 сентября на стадионе «Металлург». Спарринг подросток проводил со своим другом.

17-летний боксер скончался во время спарринга в Подмосковье

В населенном пункте Видное в Подмосковье 17-летний боксер умер прямо во время спарринга. Тг-канал Shot уточняет, что произошло это 1 сентября на стадионе «Металлург». Спарринг подросток проводил со своим другом.