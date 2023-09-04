Четыре быстроходных катера Willard Sea Force американского производства уничтожены в акватории Черного моря в ночь на 4 сентября. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

На борту быстроходных катеров находились боевики ВСУ. Плавсредства двигались в сторону мыса Тарханкут, на который уже пытались высадиться диверсанты.

После обнаружения катеров противника были подняты самолеты морской авиации Черноморского флота, которые уничтожили все плавсредства вместе с готовящимся к высадке на берег десантом, отметили в военном ведомстве.

Напомним, это уже вторая попытка Киева высадить боевиков на побережье Крымского полуострова. Первая завершилась с таким же результатом, тогда было ликвидировано около полусотни десантников на катерах.