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Представительство МИД РФ в Калининграде опубликовало карикатуру на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, назвавшего город несуществующим топонимом «Кёнигсберг».

Карикатура нарисована в стиле фильма «Назад, в будущее». На ней Писториус выглядывает из колодца и заявляет главному герою фантастической саги:

«Если мои расчёты верны, мы в Кёнигсберге, Марти».

На заднем плане видны фашисты, которые готовятся к штурму города Красной армией. Идет процесс установки так называемого «горшка Коха» под контролем самого немецкого гауляйтера.

Дипломаты подписали карикатуру: «Горячая новость. Минобороны Германии представляет фильм «Назад в будущее — 4: Доктор Писториус путешествует в Кёнигсберг».

Писториус ранее заявил, что Литва находится «в ловушке между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией», использовав давно несуществующее название Калининграда.

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