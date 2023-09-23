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Год назад 21 сентября в России президентом Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. Из-за этого многие жители РФ, в том числе и столицы в панике начали покидать свое место жительство.

Интернет-портал MSK1.RU опубликовал истории тех, кто пытался различными способами уехать из страны или из региона проживания, чтобы не получить повестку в военкомат. Издание представило рассказы не только мужчин, но и их жен и девушек, старавшихся всеми силами спрятать, помочь скрыться своим мужчинам от мобилизации.

Под материалом многие россияне оставили неоднозначные комментарии. Некоторые осудили подобные действия российских мужчин, попавших под критерии отбора в ряды российской армии для отправки в зону спецоперации. Однако нашлись и те, кто посчитал, что нельзя судить обо всех, из-за действий только части мужского населения. Кто-то написал, что таким образом жители российской столицы были показаны в очень невыгодном свете.

Другие же комментаторы отметили, что их удивляют различные способы и ухищрения, на которые шли мужчины призывного возраста, чтобы не получать повестку. Многие подчеркнули, что подобные поступки являются проявлением трусости и подлости.

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