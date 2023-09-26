Министерство культуры и туризма Турции подвело итоги за восемь месяцев текущего года по туристическому потоку в страну. За указанный период в стране пребывало 37 миллионов туристов, из которых 33 миллиона составили иностранные граждане.

Аналитики произвели подсчет, из каких стран в Турции было больше отдыхающих. Согласно данным, из Российской Федерации в 2023 году в Турцию приехало 4.35 миллиона туристов. Также Турцию посетили 4 миллиона граждан Германии. Тройку лидеров замкнули британцы, которых прибыло в 2023 году на территорию Турции 2.6 миллионов человек.

Отмечается, что турпоток российских граждан в солнечную Турцию сократился в августе. Поэтому за последний летний месяц Германия обошла Россию по количеству прибывших на турецкие курорты туристов. В августе Турцию посетили 871 тысяча немецких граждан и 853 тысячи граждан РФ. Согласно официальной статистике, Турция приняла 6.6 млн. иностранных туристов в августе 2023 года.