Самые крупные интернет-магазины в России вскоре станут недоступными через некоторые приложения. Согласно заявлению официальных представителей маркетплейсов, интернет-приложения на основе версии для iOS прекратят свою работу с 18 сентября.

Так, торговая интернет-площадка Ozon сообщила всем своим пользователям, что прекращает поддерживать версии для iOS 12, установленные на iPhone, а также iOS 14 для iPad. Поэтому, не имея возможность обновиться, функционал в этих приложениях станет недоступен.

Подобное решение было принято и руководством Wildberries. Представители компании сообщили, что прекращают работы своих приложений для iOS 14 и более ранних версий. Теперь пользователям гаджетов компании Apple для совершения покупок можно будет использовать только сайты интернет-магазинов, что является менее удобным, нежели приложение.

Представители обоих маркетплейсов объяснили, что данные меры были приняты с целью обеспечения корректной работы своих приложений, чего они не могли гарантировать в версиях для iOS.