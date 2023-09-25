Ракетный удар по гостинице «Одесса», был нанесен в ночь на 25 сентября не просто так. Под зданием находился секретный бункер НАТО, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он рассказал изданию «Московский комсомолец», что в бункере, размещенным под гостиницей у морского вокзала, натовские специалисты могли готовить боевиков ВСУ для диверсионных операций на море, а также для использования безэкипажных катеров для ударов по Крымскому полуострову и кораблям Черноморского флота.

Кроме того, секретный центр использовался для приема и анализа разведывательных данных, поступающих от Альянса. В дальнейшем ВСУ их использовали для организации новых атак с применением надводных беспилотников.

По словам Кнутова, после выхода России из зерновой сделки Киев использует порты исключительно в военных целях. Поэтому они являются законными целями для ВС РФ.