Россия моментально даст жесткий адекватный ответ на поставки в Киев дальнобойных ракет ATACMS. Об этом в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Австрии Константин Гаврилов.

«Предупреждаем, что адекватные ответные меры не заставят себя ждать», – заявил он.

По словам Гаврилова, США неоднократно высказывали стремление отправить на Украину не только упомянутые выше боезаряды ATACMS, но еще и ударные и разведывательные стратегические беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle.

О возможных поставках на Украину ракет ATACMS ранее заявлял президент США Джо Байден. По мнению экспертов, Вашингтон сейчас может и не принять подобного решения, но вероятность этого все же постоянно повышается.