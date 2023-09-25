Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира Роман Костомаров рассказал, что во время пребывания в медикаментозной коме, ему снились кошмары. Об этом он рассказал во время участия в передаче «Секрет на миллион»

По словам спортсмена, он не видел никаких тоннелей, о которых рассказывают люди, вышедшие из коматозного состояния. Однако ему снились сны, что он находится глубоко под водой и не может выбраться на поверхность, чтобы вдохнуть воздух.

Костомаров рассказал, что его самый страшный сон – это наблюдение за собой со стороны. Во сне он был у себя на даче и его кто-то фотографировал. И тут он поджигается, словно спичка, а затем исчезает. А после, этот сон происходил в обратном порядке.

Ранее сообщалось, что Костомаров назвал стоимость своих протезов. По словам спортсмена, протез на одну руку стоит порядка двух миллионов рублей. «Это еще самое простое, российское производство», – отметил он. А вот иностранного производства – от четырех миллионов. Роман подчеркнул, что у него протезы бионические, которые он не носит постоянно. Он привыкает к ним, разнашивает, словно обувь.