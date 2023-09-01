Владимир Рогов, занимающий пост главы запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», предупредил Зеленского о возмездии за организацию ударов по территории Российской Федерации. Об этом пишет в своем материале РИА Новости.

Напомним, что Зеленский во время выступления перед студентами Киевского политехнического института заявил, что «хлопки» в российских региона дарят ему ощущение «справедливости». При этом в четверг, 31 августа, украинский президент заявил об успешном использовании дальнобойного вооружения, способного поражать цели на расстоянии в 700 километров.

По словам Рогова, президент Украины Владимир Зеленский своим выступлением официально взял на себя ответственность за организацию ударов по объектам, расположенным в российских регионах. Также глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» заявил, что возмездие неминуемо настигнет Зеленского.