Украинские военные оставили британские танки «Челленджер 2», уничтоженные ВС РФ из ПТРК «Корнет» ржаветь прямо на поле боя. Об этом РИА Новости рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией Владимир Рогов.

Он пояснил, что масса каждого Challenger 2 превышает 60 тонн, поэтому эти железные гробы довольно сложно транспортировать в тыловые районы. Поэтому они так и останутся на тех местах, где были подбиты российскими военными.

Напомним, ранее Рогов сообщил, что второй танк «Челленджер 2», бойцы ВС РФ сумели поразить с первого же выстрела из противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Всего же в активе наших военных уже две уничтоженных боевых машины, которые Великобритания позиционировала как «непобедимые».