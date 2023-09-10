Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские военные оставили британские танки «Челленджер 2», уничтоженные ВС РФ из ПТРК «Корнет» ржаветь прямо на поле боя. Об этом РИА Новости рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией Владимир Рогов.

Он пояснил, что масса каждого Challenger 2 превышает 60 тонн, поэтому эти железные гробы довольно сложно транспортировать в тыловые районы. Поэтому они так и останутся на тех местах, где были подбиты российскими военными.

Напомним, ранее Рогов сообщил, что второй танк «Челленджер 2», бойцы ВС РФ сумели поразить с первого же выстрела из противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Всего же в активе наших военных уже две уничтоженных боевых машины, которые Великобритания позиционировала как «непобедимые».

Вам может понравиться

Анастасия Ивлеева рассказала о первой встрече с Аллой Пугачевой

Популярная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о своей первой встрече с Аллой Пугачевой. По словам ведущей, знакомство с Примадонной Ивлеевой организовал Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом). Ивлеева

Сергей Лазарев растрогался до слез на шоу «Ну-ка, все вместе!»

На телеканале «Россия 1» вышел новый выпуск телепередачи «Ну-ка, все вместе!». Причем нынешний сезон является юбилейным. Талантливые участники пятого сезона порадовали своим исполнением зрителей и членов жюри. Участница Софико Кардава

Четверо псковских десантников взяли в плен 11 боевиков ВСУ в Запорожье

Четверо бойцов из 6-й псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии «сорвали джекпот», пишет тг-канал Mash. Авторы публикации пояснили, что военнослужащие хотели взять в плен двоих боевиков ВСУ, но тех оказалось почти в