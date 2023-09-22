Певец и композитор Игорь Николаев после операции остается в больнице. Родственники не комментируют его состояние в общении с журналистами, но 21 сентября стало известно, что родные и близкие исполнителя срочно приехали к нему в медицинское учреждение.

Некоторое время после обращения в больницу Игорь Николаев оставался в реанимации. Ему сделали коронарное шунтирование, и восстановили в сердечной мышке нарушенный кровоток. После этого певцу стало легче и его даже перевели в общую палату.

Врачи разрешили родным и близким посещать больного, поэтому они сразу же съехались к нему, чтобы узнать о состоянии после оперативного вмешательства.

О состоянии Николаева сильно волнуется находящаяся в Израиле певица Алла Пугачева. Она давно дружит с композитором и уже не раз предлагала любую помощь, если таковая понадобится. Сама Примадонна тоже перенесла ранее и стентирование сосудов, и коронарное шунтирование, поэтому она понимает, как чувствует себя певец.