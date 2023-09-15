Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Родители трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), обращаются к главе СК РФ Александру Бастрыкину разобраться со сложившейся ситуацией, чтобы не дать ребенку умереть. Видеобращение родителей находится в распоряжении журналистов.

Исходя из слов представителя семьи Бахтиных Юлии Липинской, проведение трехстороннего консилиума в отношении больного ребенка было проведено с нарушением. По ее словам, семья больше не имеет возможности самостоятельно закупать препарат для поддержания Миши. В связи с этим, родители ребенка просят провести повторный федеральный консилиум с их участием и участием представителей СК Свердловской области. «Мы просим главу СК РФ Александра Бастрыкина вмешаться в сложившуюся ситуацию и помочь спасти Мишу от гибели», — отметила представитель семьи Бахтиных

Липинская также подчеркнула, что родители Миши Бахтина не давали письменного разрешения проводить трехсторонний консилиум федеральных центров без их участия.

Вам может понравиться

41-летняя актриса Екатерина Волкова из «Ворониных» опубликовала фото в купальнике

Популярная российская актриса Екатерина Волкова продемонстрировала своим поклонникам стройную фигуру, опубликовав соблазнительные фото в купальнике. Актриса разместила снимки с отдыха в своем Телеграм-канале. 41-летняя звезда популярного ситкома «Воронины» позировала у

Аналитик Артамонов заявил о необходимости призыва еще 500 тысяч россиян

Военный аналитик Александр Артамонов дал свою экспертную оценку военному потенциалу Российской Федерации. На данный момент численность российской армии составляет примерно 1 миллион человек. В зоне СВО на Украине сейчас находится

Эксперт Мкртчян порекомендовал россиянам, которые боятся акул, отдыхать на Черном море

С 1995 года только трое туристов из России подверглись нападениям акул. И это при том, что подобные инциденты происходят ежегодно. Такую статистику привел вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он