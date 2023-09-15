Родители трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), обращаются к главе СК РФ Александру Бастрыкину разобраться со сложившейся ситуацией, чтобы не дать ребенку умереть. Видеобращение родителей находится в распоряжении журналистов.

Исходя из слов представителя семьи Бахтиных Юлии Липинской, проведение трехстороннего консилиума в отношении больного ребенка было проведено с нарушением. По ее словам, семья больше не имеет возможности самостоятельно закупать препарат для поддержания Миши. В связи с этим, родители ребенка просят провести повторный федеральный консилиум с их участием и участием представителей СК Свердловской области. «Мы просим главу СК РФ Александра Бастрыкина вмешаться в сложившуюся ситуацию и помочь спасти Мишу от гибели», — отметила представитель семьи Бахтиных

Липинская также подчеркнула, что родители Миши Бахтина не давали письменного разрешения проводить трехсторонний консилиум федеральных центров без их участия.