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Танком Leopard 2, уничтоженным российскими военными на Украине, управлял немецкий экипаж. Причем в него входили не наемники, а бойцы бундесвера, присутствие которых в зоне СВО Германия категорически отрицает, сообщило агентство РИАН.

Об уничтожении танка «Леопард» подробно рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Легенда». По его словам, рядом с пораженной машиной находился только раненый механик-водитель. Он сообщил, что является немецким солдатом и что весь экипаж состоял из бойцов бундесвера.

При этом немец несколько раз уточнил, что он не наемник, а военнослужащий регулярной армии ФРГ.

«Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать “нихт шиссен» (не стреляйте. — Discover24.ru)”», — рассказал «Легенда».

Немец назвал данные своего подразделений. Командир российской группы узнал у врача, что мехвод проживет всего несколько минут и передал это танкисту. Военнослужащий высказал сожаление, что дал согласие отправиться на Украину, а также сообщил, что любит жену и ребенка, оставшихся в Германии. Бойца пытались эвакуировать, но он все же скончался.

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