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На случай прямого противостояния с НАТО истребители-бомбардировщики Су-34 вооружили крылатыми ракетами большой дальности.

РИА Новости со ссылкой на собственные источники в военно-промышленном комплексе сообщает, что и бомбардировщик Су-34, и ракеты, которые адаптировали к нему, не являются новыми видами вооружений. Но до сих пор они не использовались в комплексе, поэтому можно говорить о новых возможностях их применения.

Напомним, что одной из главных причин провала украинского контрнаступления стало активное использование российской авиации. Президент Владимир Зеленский и командование ВСУ неоднократно обращались к Западу с просьбой о предоставлении самолетов, способных противостоять истребителям Су-30 и Су-35, бомбардировщикам Су-34, а также ударным вертолетам Ка-52 и Ми-28НМ.

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