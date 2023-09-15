На случай прямого противостояния с НАТО истребители-бомбардировщики Су-34 вооружили крылатыми ракетами большой дальности.

РИА Новости со ссылкой на собственные источники в военно-промышленном комплексе сообщает, что и бомбардировщик Су-34, и ракеты, которые адаптировали к нему, не являются новыми видами вооружений. Но до сих пор они не использовались в комплексе, поэтому можно говорить о новых возможностях их применения.

Напомним, что одной из главных причин провала украинского контрнаступления стало активное использование российской авиации. Президент Владимир Зеленский и командование ВСУ неоднократно обращались к Западу с просьбой о предоставлении самолетов, способных противостоять истребителям Су-30 и Су-35, бомбардировщикам Су-34, а также ударным вертолетам Ка-52 и Ми-28НМ.