Украинская армия 3 месяца ведет контрнаступление, но прорвать российскую оборону у нее не получается. Между тем, численность личного состава ВСУ заметно уменьшается из-за серьезных потерь. Именно поэтому Киеву требуется новая живая сила. Где он намерен ее брать, рассказало агентство РИА Новости.

Чтобы упростить мобилизацию, Киев фактически узаконил похищение людей на улице – теперь любого мужчину можно запросто запихнуть в микроавтобус и вывезти на передовую или, если сильно повезет, в любой из учебных центров.

Однако такой подход все же не позволял мобилизовать людей с плохим состоянием здоровья. Новые правила решили эту проблему. Теперь в украинскую армию могут призывать граждан с клинически вылеченным туберкулезом, с психическими и неврологическими расстройствами, с заболеваниями эндокринной и других систем организма. Фактически, любой призывник, который все еще жив, вполне годен для службы в ВСУ.

Еще один источник «пушечного мяса» – это Европа, куда успели сбежать десятки тысяч военнообязанных украинцев. Их надеются вернуть домой и поставить в строй, однако в последние дни этот план не кажется столь надежным. Австрия, Венгрия, Германия и ряд других стран заявили, что не собираются отправлять украинцев на Родину.

С 1 октября на воинский учет обязаны становится украинки, которые имеют медицинское образование. Несложно догадаться, что такое требование вскоре коснется и других женщин, так как мужчин становится все меньше, а на мирные переговоры президент Украины Зеленский принципиально идти не собирается. Кроме того, ВСУ пополнят за счет студентов. 13 сентября, к примеру, группа учащихся одного из вузов отправилась в военкомат, чтобы заменить приписное свидетельство на военный билет. Но вместо отсрочки получила повестки, хотя это противоречит действующему законодательству страны.