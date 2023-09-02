Магнитные бури провоцируют целый ряд психологических и физиологических изменений в человеческом организме. Именно из-за этого у многих людей существенно ухудшается самочувствие, а некоторые сталкиваются с повышенным риском преждевременной смерти, сообщает
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Магнитные бури провоцируют целый ряд психологических и физиологических изменений в человеческом организме. Именно из-за этого у многих людей существенно ухудшается самочувствие, а некоторые сталкиваются с повышенным риском преждевременной смерти, сообщает РИА Новости.

Больше всего подвержены влиянию магнитных бурь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также метеозависимые. Кроме того, неприятные изменения самочувствия могут коснуться и тех, кто абсолютно здоров.

Перепады давления, бессонница, головные боли, увеличение частоты сокращений сердца – это лишь самые распространенные симптомы воздействия на организм магнитных бурь. Если человек страдает от психоэмоциональных расстройств, он также может столкнуться с болями в спине и суставах, с повышенной возбудимостью, ухудшением настроения.

В таких ситуациях лучше всего выпить успокоительное либо обезболивающее и попробовать уснуть. Кроме того, для снижения рисков головных болей и появления маркеров мигрени имеет смысл заранее готовиться к магнитным бурям – избегать негативных эмоций, соблюдать распорядок дня и не перенапрягаться физически.

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