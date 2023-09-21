Российский режиссер Александр Жигалкин в беседе с журналистами издания «Мослента» рассказал, что очень любит работать со своей супругой актрисой Светланой Антоновой. По его словам, ему нравится снимать свою жену. Однако режиссер подчеркнул, что хотел бы дать Светлане острохарактерного или комедийного персонажа, но пока ему это не удалось.

Последний проект режиссера Жигалкина, в котором снялась его супруга Светлана Антонова, – это мелодрама «Валюша». Артистка сыграла роль главной героини сериала.

Александр Жигалкин и Светлана Антонова являются супругами уже около десяти лет. У них трое детей – сын Арсений и дочери Таисия и Аглая. У актрисы также есть ребенок от первого брака с актером Олегом Долиным – дочь Мария.

Ранее Светлана Антонова рассказала, что старшая дочь Мария удивила ее выбором профессии. По словам актрисы, она не ожидала, что дочь решит пойти по ее стопам после окончания школы.

В фильмографии Светланы Антоновой более 60 киноработ. Также актриса активно принимала участие в театральных постановках. С 2001 по 2011 года она работала в Московском академическом театре Сатиры.