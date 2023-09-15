Режиссер Павел Лунгин прокомментировал арест актрисы Рамили Искандер. Она снималась у него в фильме «Царь», вышедшем на экраны в 2009 году, и оставила о себе только самые приятные впечатления.

«Вы меня убили. Она снималась в фильме «Царь» и была чудесной актрисой. Могу только выразить глубокое сожаление и огорчение, что так произошло», — рассказал режиссер телеканалу «360».

Он добавил, что после съемок фильма больше ни разу не пересекался с Искандер, но все же очень огорчен из-за ее ареста.

Напомним, в отношении заслуженной артистки России возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке сбыта наркотических веществ в особо крупных размерах. При обыске у нее нашли два килограмма мефедрона и одну дозу кокаина.

По данной статье Рамиля Искандер может оказаться за решеткой на срок 15-20 лет, также имеется вероятность пожизненного заключения.