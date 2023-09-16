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В украинский порт Черноморск по временному коридору движутся два сухогруза под флагом Палау. Они намерены загрузиться зерном для транспортировки в Азию и Африку.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил об этом информационному агентству Reuters. Также он уточнил, что с российской стороной заход судов в порт Черноморска, как и открытие временного коридора не согласовано.

Сухогрузы Aroyat и Resilient Africa намерены загрузить 20 тонн зерна. Груз будет доставлен в Азию и Африку.

Напомним, ранее Москва заявила, что после выхода из зерновой сделки будет рассматривать все следующие в украинские порты суда как участвующие в конфликте.

Сухогрузы под флагом Палау впервые идут в порт Черноморск по временному коридору. Однако два судна, которые оставались в портах Одесской области, уже беспрепятственно покинули их.

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