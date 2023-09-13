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По предварительным данным, 24 человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по 13 судоремонтному заводу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент опасности для гражданских нет, на месте взрыва трудятся сотрудники экстренных служб.

Пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая помощь, заявил губернатор.

Он также призвал не публиковать в Сети видеозаписи с места ракетной атаки, чтобы не оказывать невольную помощь противнику. Также губернатор порекомендовал доверять лишь официальным источникам, передает РИА Новости.

В ночь на 13 сентября Севастополь был атакован предположительно ракетным вооружением ВСУ. Горожане сообщали о сильных взрывах и работе систем противовоздушной обороны.

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