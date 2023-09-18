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ВСУ вряд ли рискнут наступать на Артемовск, так как между городом и позициями украинской армии имеются продолжительные открытые участки. Передвижение по ним станет самоубийственным для противника, рассказал РИА Новости боец разведывательного подразделения ВС РФ.

Он пояснил, что его подразделение находится на самой окраине города. В 900 метрах от Артемовска располагается лесополоса, в которой укрылся противник. Чтобы перейти в наступление, ВСУ нужно пройти эти 900 метров, но такой подход чреват огромными потерями. Он просто нецелесообразен, так как даже в том случае, если какая-то часть подразделений ВСУ доберется до российских позиций, прорвать их она не сможет.

Разведчик также рассказал, что украинские боевики подвозят на позиции боеприпасы и осуществляют ротацию личного состава по вечерам. Поэтому ВС РФ вычисляют их по свету фар и наносят артиллерийские удары. Противник также не дремлет, он периодически бьет по городу кассетными боеприпасами.

«Эти два дня тишина какая-то странная, у них бывает такое, но потом опять начинают хорошо обкладывать. Это значит, либо экономят, либо кого-то ждут», – подвел итог военнослужащий.

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