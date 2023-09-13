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Президент Украины Владимир Зеленский приказал передислоцировать 50 тысяч боевиков ВСУ из западных регионов в Одессу, заявляют источники в ОП. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечает, что таким образом украинский лидер раскрыл сценарий освобождения «Жемчужины у моря» российскими военными.

По мнению аналитика, Зеленского напугали беспрерывные удары по дунайским и черноморским портам, поэтому он решил укрепить оборону Одессы. Однако перемещение столь крупной группировки войск не осталось незамеченным. ВС РФ вполне может нанести удары по ней, чтобы свести шансы ВСУС войти в город на берегу Черного моря к нулю.

Черноморский флот находится в состоянии полной боевой готовности, он не только уничтожает безэкипажные катера противника, но еще и регулярно наносит удары ракетами «Калибр» по тыловым объектам украинской армии.

При этом противокорабельная оборона ВСУ, несмотря на громкие заявления киевского режима, остается очень слабой. Достаточно лишь вспомнить о минах, которые устанавливались в первые дни специальной военной операции, а затем заплывали в румынские территориальные воды и в пролив Босфор.

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