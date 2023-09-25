Президент Украины Владимир Зеленский рискует спровоцировать в Польше антиукраинские настроения, заявил польский лидер Анджей Дуда. Так он прокомментировал высказывание украинского коллеги о том, что Варшава «подыгрывает Москве».

Это заявление Зеленский сделал на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что Польша блокирует экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, так как находится в сговоре с Россией.

«Прежде всего меня удивило, что этот на самом деле мелкий спор был поднят им с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН», – недоуменно заявил Дуда.

Также он отметил, что несмотря на всю абсурдность этого высказывания, он все же пытается понять украинского лидера.

По словам Дуды, Зеленский должен помнить, что многим полякам совершенно не понравились обвинения президента Украины. И если он будет продолжать в том же духе, то сам вызовет целую волну антиукраинских настроений в стране, сделавшей очень многое для помощи Киеву.