Пятеро братьев и сестер в возрасте от 1 до 12 лет отравились кексами, которые оказались начинены марихуаной. Инцидент произошел в Москве, пишет тг-канал Shot.

Дети нашли кексы в холодильнике, где их хранил племянник матери. Они не удержались и попробовали «лакомства», после чего им стало плохо.

Всех пятерых «Скорая помощь» отвезла в Филатовскую больницу. Врачи установили, что состояние детей ухудшилось из-за отравления каннабисом. Они сразу же сообщили об этом в полицию, а правоохранители поинтересовались у матери, откуда в холодильнике взялось такое угощение.

Она рассказала, что три кекса оставил племянник. Сам он признал, что в кондитерских изделиях содержался каннабис. Сейчас дети все еще остаются в токсикологической реанимации.